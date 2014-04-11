Путин призывает Европу к проведению консультаций по Украине

02:35, 11 апреля 2014
Политика
0 0

Выход из украинского кризиса может быть только один: провести немедленные консультации на уровне министров экономики, финансов и энергетики с целью выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского газа.

 Путин обещает решить все проблемы Крыма / susanin.udm.ru

Об этом в своем обращении заявил Президента РФ Владимир Путин, обращаясь к странам, которые получают транзитом газ через территорию Украины, пишет Обозреватель.

"Выход из сложившейся ситуации может быть только в одном: провести немедленные консультации на уровне министров экономики, финансов и энергетики с целью выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактными условиями и как можно скорее приступить к скоординированным конкретным действиям. К этому мы призываем наших европейских партнеров", - заявил Путин.

Читайте такжеПутин написал письмо Европе о критической ситуации с долгом Киева за газ

Он утверждает, что Россия готова участвовать в стабилизации и восстановлении украинской экономики, но не в одностороннем порядке, а на паритетных с европейскими партнерами условиях.

"С учетом тех фактических вложений и затрат, которые длительное время в одиночку несла Россия, поддерживая Украину. Только такой подход, как нам представляется, является справедливым и сбалансированным, и только он приведет к успеху", - отмечено в обращении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter