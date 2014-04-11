Путин призывает Европу к проведению консультаций по Украине

Об этом в своем обращении заявил Президента РФ Владимир Путин, обращаясь к странам, которые получают транзитом газ через территорию Украины, пишет Обозреватель.

"Выход из сложившейся ситуации может быть только в одном: провести немедленные консультации на уровне министров экономики, финансов и энергетики с целью выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактными условиями и как можно скорее приступить к скоординированным конкретным действиям. К этому мы призываем наших европейских партнеров", - заявил Путин.

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Он утверждает, что Россия готова участвовать в стабилизации и восстановлении украинской экономики, но не в одностороннем порядке, а на паритетных с европейскими партнерами условиях.

"С учетом тех фактических вложений и затрат, которые длительное время в одиночку несла Россия, поддерживая Украину. Только такой подход, как нам представляется, является справедливым и сбалансированным, и только он приведет к успеху", - отмечено в обращении.