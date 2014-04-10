На Луганщине опровергают, что неизвестные на БТРах захватили склад с динамитом

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, информация о том, что в Ровеньках Луганской области «люди на БТРах захватили склад динамита одной из местных шахт», не соответствует действительности.

Читайте такжеВ Луганске в захваченном здании СБУ снова готовятся к штурму

«Уже 7 лет как не существует этого динамитного склада. Тем не менее, для проверки распространяемой информации, сегодня на место выезжал начальник Ровеньковского ГО ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Александр Швидкий, который перезвонил с места и сообщил, что даже следов на земле от какой-либо техники в районе нахождения бывшего динамитного склада нет», - заявляют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание УСБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды, из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

В то же время 9 апреля в Луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание Управления СБУ в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание УСБУ, нет граждан Российской Федерации.

Сегодня днем митингующие, захватившие и блокирующие здание УСБУ в Луганске, снова начали подготовку к возможному штурму.