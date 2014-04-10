Активисты кричали экс-главе Житомирской ОГА "Позор!" и облили его зеленкой

13:32, 10 апреля 2014
Политика
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В Житомире во время перерыва на сессии областного совета общественные активисты облили на лестнице облсовета зеленкой экс-губернатора области Сергея Рыжука.

Рыжука во время перерыва облили зеленкой

Как передает корреспондент УНИАН, при этом активисты скандировали "Позор!". Они отмечали, что эту акцию они провели в знак протеста против присутствия бывших руководителей в органах действующей власти и " за смену власти в области".

Рыжук сегодня прибыл на сессию и принимал участие в ее работе, однако не выступал. Сейчас в сессионном зале Рыжука нет.

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Председатель облсовета Виталий Француз призвал на сессии после перерыва не оскорблять депутатов и не мешать им осуществлять их обязанности.

"Если депутатов будут бить, обливать и оскорблять, то депутаты не будут приходить на сессию, это недопустимо", - сказал Француз.

Внефракционный депутат Юрий Андрийчук, который также когда-то был губернатором Житомирщины, призвал действующую власть и правоохранителей "прекратить этот произвол".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире около 100 человек пикетировали сессию Житомирского областного совета, протестуя против коррупции в органах власти.

Участники пикета провели акцию на первом этаже помещения, где расположены облсовет и Житомирская облгосадминистрация и проходила очередная сессия облсовета.

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Справка УНИАН. 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 199/2014 отстранил Сергея Рыжука от должности председателя Житомирской областной государственной администрации. На эту должность Турчинов назначил председателя Житомирской областной организации ВО «Свобода» Сидора Кизина.

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