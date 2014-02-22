США поддержали смену власти в Украине и освобождение Тимошенко

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, текст которого обнародовала Мирослава Гонгадзе на своей странице в Facebook, пишет "Украинская правда".

В заявлении говорится, что США поддерживают деэскалацию насилия, изменение Конституции, создание коалиционного правительства и проведения досрочных выборов. "Сегодняшние изменения приблизили нас к этой цели", - сказано в заявлении Белого дома.

Вашингтон подчеркнул, что непреложным принципом всех изменений должно быть то, что украинский народ сам определяет свое будущее.

Также США поздравили конструктивную работу в Совете и отметили, что ожидают созданию технократического правительства национального единства.

Кроме того, Белый дом приветствовал освобождение Юлии Тимошенко.

"Идя вперед, украинский народ должен знать, что США глубоко ценят длительные связи с Украиной и будут поддерживать его в стремлении двигаться по пути демократии и экономического развития", - сказано в заявлении Белого дома.