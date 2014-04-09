Закон об амнистии сегодня должен быть подписан - Кожемякин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, напомнив, что соответствующий законопроект был принят парламентом накануне.

Кожемякин отметил, что за три года поступило 16 тысяч обращений от родителей, родственников, общественных организаций относительно амнистии осужденных лиц. По словам депутата, преимущественно, это касалось молодых людей, которые “по каким-то делам украли ведро картофеля, бутылку пива, и шли на 3-4 года в тюрьму, а те, кто крал миллионы, крал “по-честному”, - те были на свободе, потому что имели много денег, чтобы откупиться от правоохранительных органов и судей, которые на тот момент служили преступной власти”.

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“Поэтому закон Украины сегодня будет, закон этот об амнистии будет подписан”, - сказал Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об амнистии в 2014 году» (регистрационный номер 4526).

За данное решение проголосовали 232 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, под амнистию подпадают люди, которые совершили нетяжелые преступления и относятся к уязвимым категориям. В частности, несовершеннолетние, лица, которые имеют несовершеннолетних детей, онкобольные, больные туберкулезом, лица, осужденные за экономические преступления, которые возместили ущерб, а также незаконно осужденные.

Предусмотрено, что амнистия будет касаться всех, кто подпадает под определенные категории, независимо от времени вынесения приговора.