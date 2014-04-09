Рада не собирается сегодня рассматривать законопроекты о люстрации и против коррупции

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 162 из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ, из фракции “Батькивщина” проголосовали 69 народных депутатов, из “УДАРа” - 25, из группы “Экономическое развитие” - 4, из группы “Суверенная европейская Украина” - 9, из фракции “Свобода” - 31, внефракционных - 24.

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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов, комментируя это голосование, сказал: “Я благодарю членов коалиции за поддержку предложения, которое провалено”.

Также Рада не поддержала включение в повестку дня законопроектов, которые касаются проведения люстрации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 177 народных депутатов.

Кроме того, ВР не поддержала включение в повестку дня законопроекта, которым предусматривается ужесточение ответственности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«За» проголосовали лишь 208 народных депутатов.

Также лишь во время второго голосования был включен в повестку дня ВР законопроект о внесении изменений в законодательство для выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Кроме того, депутаты отказываются включать в повестку дня законопроекты, которые касаются борьбы с коррупцией.

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В основном, не голосуют депутаты от Партии регионов, КПУ и почти в полном составе группа “Экономическое развитие”.

Как известно, 8 апреля парламент также не проголосовал за включение в повестку дня пакета законопроектов. После этого ВР решила голосовать за включение в повестку дня каждого законопроекта отдельно.