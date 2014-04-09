85% украинцев готовы принять участие в президентских выборах - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и Социологической группой «Рейтинг» с 28 марта по 2 апреля 2014 года.Читайте такжеУкраинцы сказали, что для них наиболее важно в кандидате на выборах - опрос

В частности, об этом заявили 85,4% респондентов - 62,2% из них вполне уверены, еще 23,2% отвечают, что скорее всего, примут участие.

В то же время, на вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие дни?", 28,2% всех респондентов (или 42,3% среди тех, кто собирается принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать) намерены проголосовать за Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко собираются отдать голос, соответственно, 13,0% и 19,1%.

За Сергея Тигипко, соответственно, 6,1% и 8,8%; за Ольгу Богомолец соответственно, 3,7% и 5,5%.

За Олега Ляшко, соответственно, 3,7% и 5,5%; за Михаила Добкина, соответственно, 3,6% и 5,2%.

За Петра Симоненко, соответственно, 3,2% и 4,6%; за Анатолия Гриценко, соответственно, 3,0% и 4,3%; за Олега Тягнибока, соответственно, 1,6% и 2,3%; за Дмитрия Яроша, соответственно, 1,2% и 1,9%.