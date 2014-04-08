Тимошенко: Федерализация Украины - это технология захвата части страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Сам план по федерализации – это создание таким внешним силовым образом еще десятков автономных республик Крым на территории Украины. Федерализация – это технология захвата части Украины», - сказала Тимошенко.

В то же время она подчеркнула, что регионам нужна большая свобода и финансовая независимость от Киева. Поэтому необходимо законодательно это закрепить, приняв новый Бюджетный кодекс и изменения в Конституцию Украины.

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«В ближайшие дни я буду инициировать рассмотрение в Верховной Раде нового Бюджетного кодекса, который дает полную самостоятельность финансовую всем регионам, в том числе Донбассу. Этот Бюджетный кодекс будет практически организовывать новые отношения финансовые между регионами и центром, - пояснила Тимошенко. - Это значит, что больше бюджет в центр забирать не будут, а потом выдавать по копейке назад. Те бюджетные деньги, которые собираются на местах, будут обеспечивать самостоятельность региона, в том числе в Донецкой области».

По поводу изменений в Конституцию, политик сказала, что сейчас они готовятся и эти изменения «также дают больше самостоятельности регионам исполнительной власти». «Мы хотим, чтобы исполнительная власть больше не формировалась из Киева, а чтобы она избиралась непосредственно местными органами власти. И чтобы местные органы власти имели возможность распоряжаться жизнью своего региона по поручению своих граждан», - отметила Тимошенко, подчеркнув, что «это очень важные изменения, но это не федерализация».