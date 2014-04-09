Во время выступления Симоненко депутаты в Раде кричали "Ганьба!"

Народные депутаты отреагировали возгласами «Ганьба!» на выступление в парламенте лидера КПУ Петра Симоненко, который убежден, что на востоке Украины нет сепаратизма.

Как передает корреспондент УНИАН, Симоненко заявил, что хочет продолжить то выступление, которое накануне “не дали мне завершить те, кто сегодня навязывает борьбу с инакомыслием не только за пределами парламента”.

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По словам Симоненко, участников акций в Донецке, Луганске, Харькове “обвиняют в сепаратизме и терроризме”. “Недопустимо вообще обвинять народ Украины в сепаратизме и терроризме”, - убежден лидер КПУ.

По его словам, он посетил Донецк, где встречался с участниками акции, и там, по его убеждению, “нет экстремистов, нет сепаратистов”.

В ответ на это некоторые депутаты, в частности представители ВО “Свобода”, начали выкрикивать “Ганьба!”.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Верховной Раде произошел инцидент с участием Симоненко, который выступал с трибуны относительно событий на востоке Украины. По его словам, «граждане восточных областей давно требовали, чтобы была определена государственная позиция относительно статуса русского языка, о необходимости проведения местных референдумов». “Что делает украинская власть? Не слышит и игнорирует”, - сказал лидер КПУ и добавил: “Я все время утверждал, что у нас националисты проамериканскую, прозападную политику проводят и отстаивают их интересы. Но я ошибся, потому что, судя по тому, кто у нас начинал захватывать здания, администрации, - не забыли, господа националисты? Кто захватывал СБУ, милицию, арсенал, оружие, и до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто уже сформировал бандформирования по всей Украине”. При этом Симоненко отметил: “Оказывается, вы выполняли не американский сценарий, а сценарий Российской Федерации по уничтожению независимости Украины, по расколу Украины”.

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Двое депутатов от ВО “Свобода” подошли к трибуне и силой вытолкали Симоненко. После чего к трибуне сбежались представители разных фракций, возникла драка.