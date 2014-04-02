Порошенко пообещал продать Roshen в случае победы на выборах
12:39, 02 апреля 2014Политика
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко продаст свой концерн Roshen, если победит на выборах 25 мая.
Порошенко обещает продать Roshen
Об этом он заявил немецкой газете Bild, сообщает ТСН.
"Если меня изберут, я продам концерн Roshen. Как Президент Украины, я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", - сказал он.
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