Порошенко пообещал продать Roshen в случае победы на выборах

12:39, 02 апреля 2014
Политика
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко продаст свой концерн Roshen, если победит на выборах 25 мая.

Порошенко обещает продать Roshen

Об этом он заявил немецкой газете Bild, сообщает ТСН.

"Если меня изберут, я продам концерн Roshen. Как Президент Украины, я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", - сказал он.

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