Порошенко пообещал продать Roshen в случае победы на выборах

Об этом он заявил немецкой газете Bild, сообщает ТСН.

"Если меня изберут, я продам концерн Roshen. Как Президент Украины, я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", - сказал он.

Читайте такжеИзбирательный штаб Порошенко возглавит шторм и снегопады КовальчукЧитайте такжеНапомним, Петр Порошенко стал единым кандидатом в Президенты Украины от партии УДАР. Его кандидатуру поддержали на съезде. Виталий Кличко же будет баллотироваться в мэры Киева.