В МВД рассказали о задержанных харьковских сепаратистах

Все задержанные харьковские сепаратисты называют себя гражданами Украины. Но эта информация будет еще проверена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“В настоящий момент нами отработаны 64 задержанных. Все они назвались гражданами Украины. Мы будем проверять эти факты”, - сказал Аваков.

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Также он добавил, что среди задержанных пострадавших нет.

“Больше всего, от чего они пострадали, это то, что они лежали лицам к асфальту со связанными руками. Я хочу подчеркнуть квалифицированную и очень аккуратную работу спецподразделений”, - сказал Аваков.

Кроме того, он добавил, что сепаратисты нанесли значительный вред помещению облсовета.

“Это грубое зрелище. Так не должно быть. Я попросил все это снять, чтобы харьковчане видели”, - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 6-7 апреля в Харькове агрессивно настроенные молодчики с пророссийскими лозунгами захватили ОГА, разгромили телекомпанию АНТ, жестоко избили участников митинга за единство Украины. По словам очевидцев, местная милиция практически не препятствовала этим бесчинствам.

7 апреля в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области прибыли спецподразделения милиции из других регионов Украины.

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В результате, сегодня ночью спецподразделение "Ягуар" освободило Харьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий со ссылкой на слова Авакова.

"Говорил с Аваковым. В Харькове состоялась антитеррористическая операция. Задержаны 70 нарушителей. Они уже в киевских и полтавских СИЗО. Действует "Ягуар" из центральной Украины. Действует профессионально - без выстрелов и жертв.", - написал депутат.