Донецкие сепаратисты готовятся к "решающему штурму" и просят женщин не расходиться

Захватившие Донецкую облгосадминистрацию сепаратисты готовятся к штурму здания силовыми структурами. Об этом их представители сказали участникам пророссийского митинга под стенами Донецкого областного совета 8 апреля, сообщает корреспондент "ОстроВа".

"Нам нужно продержаться до завтра! Скорей всего, сегодня ночью будет решающий штурм. Поэтому вооружайтесь телефонами, как вчера, и звоните, пишите, созывайте всех своих родных, знакомых, близких. Пусть все приходят!", - заявил выступающий около административного здания.

Кроме того, он призвал женщин "подключиться" к борьбе и не в коем случае не покидать эпицентр событий.

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"А вы, женщины, ни в коем случае не расходитесь! Ну не будут по вам стрелять. Они просто не имеют права. Оставайтесь, стойте здесь, милые женщины", - сказал он.

Митингующие продолжают укреплять баррикады. По всему периметру Донецкой ОГА можно увидеть подготовленное сепаратистами большое количество разобранной брусчатки.

Как сообщалось ранее, в понедельник самопровозглашенный "народный областной совет" Донецкой области принял решение о создании Независимой Донецкой республики и ее вхождении в состав России. "Народный областной совет" заседал в захваченное накануне здании Донецкого областного совета/областной государственной администрации.