Сепаратисты по-прежнему блокируют Донецкую ОГА
09:22, 08 апреля 2014Политика
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В здании ДонОГА продолжают находиться сепаратисты.
Сепаратисты до сих пор находятся в Донецкой ОГА / REUTERS
Сепаратисты продолжают находиться внутри здания Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 8.45 утра 8 апреля, сообщает ресурс "Новости Донбасса".
Они заняли часть кабинетов чиновников администрации и Донецкого областного совета, там же разложены матрацы, все желающие могут поесть - работает бесплатная столовая.
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Люди также дежурят на Октябрьской площади перед здание ОГА.
Журналисты сообщают, что большинство имущества внутри ДонОГА испорчено, зафиксированы факты вандализма.
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