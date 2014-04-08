Сепаратисты по-прежнему блокируют Донецкую ОГА

09:22, 08 апреля 2014
Политика
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В здании ДонОГА продолжают находиться сепаратисты.

Сепаратисты до сих пор находятся в Донецкой ОГА / REUTERS

Сепаратисты продолжают находиться внутри здания Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 8.45 утра 8 апреля, сообщает ресурс "Новости Донбасса".

Они заняли часть кабинетов чиновников администрации и Донецкого областного совета, там же разложены матрацы, все желающие могут поесть - работает бесплатная столовая.

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Люди также дежурят на Октябрьской площади перед здание ОГА.

Журналисты сообщают, что большинство имущества внутри ДонОГА испорчено, зафиксированы факты вандализма.

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