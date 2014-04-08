В Николаеве задержан 23 участника столкновений, 15 человек пострадали

Как сообщили УНИАН в группе по связям с общественностью Николаевского городского управления милиции, задержаны как организаторы, так и участники акций с обеих сторон.

Кроме того, милиция изъяла 28 дубинок, 3 пистолета и несколько ножей.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов в результате ночных столкновений не пострадали.

Читайте такжеВ Николаеве Майдан разогнал сепаратистов и разобрал их палаточный лагерьМилиция проводит расследование преступлений в соответствии с ст.295 (Призывы к действиям, которые угрожают общественному порядку), а также ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 апреля в Николаеве в результате столкновений между «Народным ополчением Николаева», местной «Самообороной Майдана» и пророссийскими сепаратистами под зданием Николаевской ОГА пострадали 15 человек. К медикам обратились 15 человек, из которых 11 госпитализированы, еще 4 получили необходимую первую помощь и находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Николаеве активисты Майдана разогнали сепаратистов и разобрали их палаточный городок.