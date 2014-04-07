Сепаратисты захватили оружие и продолжают блокировать здание СБУ в Луганске

09:32, 07 апреля 2014
Политика
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Митингующие захватили оружие и продолжаю блокировать здание СБУ в Луганске.

Пистолет

"Сейчас здание СБУ заблокирована митингующими, неизвестные находятся в помещении. По последней информации неизвестные, которые находятся в здании, захватили комнату вооружения и завладели оружием", - сообщает Восточный вариант

7 апреля в 2.00 напротив здания СБУ по улице Советской неизвестными с помощью подручных средств (бордюра, заборов и прочего хлама) перекрыто движение транспорта по дороге городского магистрального значения.

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