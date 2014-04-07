Сепаратисты захватили оружие и продолжают блокировать здание СБУ в Луганске
09:32, 07 апреля 2014Политика
1 0
Митингующие захватили оружие и продолжаю блокировать здание СБУ в Луганске.
Сепаратисты захватили оружие и продолжают блокировать здание СБУ в Луганске
"Сейчас здание СБУ заблокирована митингующими, неизвестные находятся в помещении. По последней информации неизвестные, которые находятся в здании, захватили комнату вооружения и завладели оружием", - сообщает Восточный вариант.
7 апреля в 2.00 напротив здания СБУ по улице Советской неизвестными с помощью подручных средств (бордюра, заборов и прочего хлама) перекрыто движение транспорта по дороге городского магистрального значения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter