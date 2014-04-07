МИД Украины считает "чушью" утверждения российских дипломатов, что 11 больше 100

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины по поводу интервью Чуркина агентству РИА «Новости», в котором он утверждает о якобы признании большинством государств (де-юре или де-факто) вхождение Крыма в состав России.

“Эта очередная чушь и дезинформация от российской пропагандистской машины свидетельствует о стремительном падении авторитета и уровня компетенции российского внешнеполитического ведомства”, - отмечается в комментарии.

Читайте такжеПостпред России в ООН уверен, что большинство стран признают Крым российским“Тут одно из двух: или же у российских дипломатов плохо с математикой, или мы являемся свидетелями сознательной манипуляции фактами и желание выдать желаемое за действительное. Реальное положение вещей на международной арене по Крыму показало голосования Генассамблеи ООН 27 марта по резолюции «Территориальная целостность Украины». 47 стран стали соавторами резолюции. 100 стран проголосовали за нее. Только 11 (включительно с самой Россией) - выступили против”, - подчеркивается в комментарии МИД Украины.

МИД отмечает, что “правда состоит в том, что рядом с Россией захотели встать лишь 10 стран, в том числе несколько диктаторских режимов”. “Вместе с тем, голосование «против» резолюции этой мизерной группой из 10 государств далеко не означает, что каждая из них де-юре или де-факто признала захват Россией Крыма. В частности, все помнят заявление президента Беларуси Александра Лукашенко (страна которого, к сожалению, выступила «против» резолюции), о том, что Беларусь не планирует осуществлять никаких юридических шагов по Крыму”, - отмечается в комментарии.

Читайте такжеВ Совете Федерации говорят, что не будут вводить войска в Украину без разрешения ООНМИД отмечает, что “ранее мы также слышали от господина Чуркина, что «93 государства ООН не поддержали территориальной целостности Украины». “Это - еще одна чушь. Согласно ст. 18 Устава ООН, решение Генассамблеи принимают делегации, которые присутствовали в зале и голосуют («за» или «против»). Поэтому страны, которые во время рассмотрения украинской резолюции не приняли участия в голосовании или «воздержались», автоматически отдали свой голос в пользу большинства, в пользу принятия резолюции, фактически поддержав ее”, - подчеркивает МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте во время голосования на заседаниях Совета безопасности ООН Россия единолично заветировала резолюцию об осуждении аннексии Крыма.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН против резолюции "Территориальная целостность Украины" вместе с Россией проголосовали лишь 11 государств, среди них Северная Корея, Сирия, Судан и Зимбабве.