На Днепропетровщине сепаратистам приготовили «теплый прием»

Как сообщил УНИАН заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов, поздно вечером в воскресенье было проведено оперативное совещание всех силовых структур области.

«Собран оперативный штаб всех силовых структур области, – рассказал Филатов. – После митингов, прошедших в регионе на выходных, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту призывов к свержению конституционного строя (по статье 109 УК), а также по факту покушения на захват административных зданий (статья 295 УК)».

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Как сообщил представитель Днепропетровской ОГА, в области усилена охрана всех административных зданий и милицейские блокпосты на границе города и области.

«Также усилено патрулирование городских улиц милицией», - добавил Филатов.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в ряде восточных областей прошли сепаратисткие провокации. В частности, сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ.