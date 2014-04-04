Яценюк призвал ВР принять закон о госзакупках и применить его к госкомпаниям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с деловыми кругами заявил премьер-министр Яценюк

«Я обращаюсь к парламенту с просьбой безотлагательно, на следующей пленарной неделе, принять закон о госзакупках в новой редакции», - сказал он.Читайте такжеПроект нового закона о госзакупках согласован с нормами ЕС

«Я хочу, чтобы этот рынок был максимально прозрачным. Наша позиция в том, что под этот закон должны попасть все государственные компании, потому что это объекты собственности, которые тратят миллиардные средства», - подчеркнул премьер-министр Украины.

При этом Яценюк отметил, что правительство готово к конструктивной дискуссии по вопросам осуществления госзакупок.

«Мы поддержим каждое предложение, которое будет касаться демонополизации рынка (госзакупок — УНИАН)», - сказал премьер.