Яценюк призвал ВР принять закон о госзакупках и применить его к госкомпаниям
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал ВР на следующей неделе принять закон о государственных закупках в новой редакции с тем, чтобы сделать этот рынок максимально прозрачным, а также, чтобы его действие распространялось на все госкомпании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с деловыми кругами заявил премьер-министр Яценюк
«Я обращаюсь к парламенту с просьбой безотлагательно, на следующей пленарной неделе, принять закон о госзакупках в новой редакции», - сказал он.Читайте такжеПроект нового закона о госзакупках согласован с нормами ЕС
«Я хочу, чтобы этот рынок был максимально прозрачным. Наша позиция в том, что под этот закон должны попасть все государственные компании, потому что это объекты собственности, которые тратят миллиардные средства», - подчеркнул премьер-министр Украины.
При этом Яценюк отметил, что правительство готово к конструктивной дискуссии по вопросам осуществления госзакупок.
«Мы поддержим каждое предложение, которое будет касаться демонополизации рынка (госзакупок — УНИАН)», - сказал премьер.