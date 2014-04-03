Фирташ заявил, что оказался в эпицентре противостояния России и США

"Все это, в том числе запрос США об экстрадиции, очевидно, политически мотивировано. Я уважаю австрийскую систему правосудия и буду защищаться всеми законными способами и докажу свою невиновность", - говорится в заявлении Фирташа,обнародованном на его сайте.

"Украина стала полем противостояния крупнейших геополитических центров влияния современного мира: США и России. Я оказался в эпицентре этого противостояния", - сообщил Фирташ.

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Он также заявил, что как гражданин Украины с большой надеждой ждет президентских выборов и надеется построить вместе с соотечественниками стабильное и процветающее государство.

"Я не позволю, чтобы моя репутация была испорчена врагами, которые руководствуются политическими мотивами, не имеющими ничего общего с интересами Украины и ее граждан", - заявил Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля власти США предъявила Дмитрию Фирташу обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.