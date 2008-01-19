Версия Довгого: Луценко бил Черновецкого в спину

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ утверждает, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО нанес удар мэру столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОМУ в спину.

Как сообщает газета «Крещатик», об этом О.ДОВГИЙ заявил сегодня во время празднования Крещения в Гидропарке.

«То, что вы слышали от господина ЛУЦЕНКО, - это все неправда», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Он должен извиниться не перед Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ – это их личное дело, – а перед правительством, к которому он принадлежит и по отношению к которому он поступил не корректно. Он должен извиниться перед киевлянами и перед милицией, которая на него смотрит. Иначе 220 тыс. милиционеров будут воспринимать это как сигнал вседозволенности», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Кроме того, О.ДОВГИЙ показал со своего мобильного телефона фотографии лица Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на которых четко видно красные следы после удара.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 января, после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще во время заседания Совета нацбезопасности и обороны мэр обвинил его в вымогательстве земли якобы для работников милиции и угрозах арестовать сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, если земля не будет выделена. Между тем, Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что эта ситуация была другой. Он сказал, что именно Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ просил у него помочь защитить сына, поскольку прокурор Киева перед выборами собирается его арестовать в связи с подозрением в афере "Элита-Центр". Однако Ю.ЛУЦЕНКО, по его словам, дал команду допросить Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО после выборов.

Уже после заседания СНБО глава МВД обвинил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО во лжи. Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что мэр коварно ударил его по больному колену. В ответ он дал ему "открытой ладонью настоящую мужскую пощечину". Вместе с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО ударил его кулаком в лицо и в пах.