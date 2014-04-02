Порошенко опровергает заявления об обязательствах перед Фирташем

"То, что о них (переговорах) не сообщалось, не означает, что из этого делали тайну. Переговоры прошли 25 марта в Вене - из-за того, что Владимир Кличко готовился в Австрии к намеченному на 25 апреля бою. Кроме того, 25 марта Владимир праздновал свой день рождения. Виталий всегда его поддерживал, а Порошенко этот раз пригласили, потому что у него сложились дружеские отношения со знаменитыми братьями", - говорится комментарии пресс-службы Порошенко относительно публикацию «Украинской правды».

Финальное решение об объединении, выслушав все аргументы, в конце- концов принял сам Виталий Кличко. Оно не означает, что Петр Порошенко принял обязательства перед любым третьим лицом, в том числе и Дмитрием Фирташем, тем более, что последний не был участником переговоров в Вене, сообщает пресс-служба.Читайте такжеПартия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президента

Сообщается, что Порошенко является достаточно обеспеченным человеком, чтобы самостоятельно профинансировать свою избирательную кампанию и не брать обязательств ни перед кем, кроме избирателей - чего и желает всем другим кандидатам.

Порошенко допускает, что публичные политические заявления Дмитрия Фирташа является частью его защиты от американского правосудия, а окружение Фирташа же генерирует соответствующую информационную волну, которая накладывается на избирательную кампанию в Украине.

«В новой Украине все будут уважать законы и выполнять их, а не покупать лояльность власти, как при Януковиче. Я не прокурор, но, как для политика, для меня очевидно, что на господине Фирташе лежит большая часть политической ответственности за деятельность бывшего режима, избежать которой невозможно», - резюмирует пресс-служба Петра Порошенко.