До конца года в Украине вместо губернаторов появятся префекты

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

"Надо отменить областные госадминистрации как органы исполнительной власти на территориях. Мы построим трехуровневую систему. Самая сильная - это община (село-село-город), далее - район, а затем - область. Райсовет выбирает свой исполком, а облсовет - свой. Каждый из этих органов будет иметь свои полномочия и источники финансирования, чтобы не было никаких конфликтов и споров", - сказал Гройсман.

"А областные госадминистрации будут преобразованы на префектуры, которые будут выполнять наблюдательные и координирующие функции в отношении органов государственной власти на территориях. Потому что сегодня облгосадминистрации - это исполнительные структуры. Они все решают, все делают, у них все деньги, их назначают губернаторы. И прошлая система доказала, что некоторые губернаторы вели себя как мини-цари на территориях", - добавил Гройсман.

По его словам, префектов назначать или правительство, или президент, и они будут иметь только надзорные функции, немногочисленные и недорогие штаты.

"Префект будет "глазами" на территории. Он не будет распоряжаться ресурсами, бюджетом, не будет назначать людей на должности", - добавил Гройсман.

По словам Гройсмана, к этой модели реформы местного самоуправления, которую он назвал приближенной к Польше, правительство планирует перейти к концу этого года через внесение изменений в Конституцию Украины.