Яценюк предложил ликвидировать облгосадминистрации

14:35, 25 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает ликвидировать областные государственные администрации и заменить их исполнительными комитетами, ответственными за состояние дел в каждой области.

Яценюк назвал ОГА рудиментами прошлого

Об этом он заявил на встрече сглавами областей Украины, проходящей в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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"Как премьер-министр я настаиваю на ликвидации областных госаминистраций. Считаю это рудиментом прошлого, и нам необходимо принять решение о внесении изменений в Конституцию и внесении изменений в соответствующее законодательство касательно формирования местных исполнительных комитетов. Исполкомы должны взять на себя всю полноту ответственности за состояние дел в каждой области. Это даст возможность в первую очередь повысить подотчетность тех людей, которые будут распоряжаться ресурсами местной общины", - сказал Яценюк.

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