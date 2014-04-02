Федеративное устройство является неестественным для Украины - глава Минрегионстроя

Украина останется унитарным государством, но будет децентрализованным с передачей значительных полномочий местным общинам.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН в Брюсселе заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

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"Украина останется унитарной, децентрализованной страной с сильными общинами и большим европейским будущим", - сказал Гройсман.

"Украина есть и будет унитарным государством, и я не вижу причин или целесообразности и эффективности менять это. Нам нужно передавать полномочия не на уровень региона, а на уровень общины, чтобы местная община была сильной - каждое село, поселок и город. Чтобы они имели свои средства, полномочия, предоставляли услуги на местном уровне, управляли местными процессами - вот что очень важно", - сказал он.

Он сообщил, что во вторник правительство Украины одобрило концепцию местного самоуправления, которую поддерживает Совет Европы. Концепцией предусмотрено делегирование полномочий на уровень местных общин.

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Гройсман также подверг критике Россию за навязывание Украине модели федеративного устройства.

"Федеративное устройство - оно неестественно для Украины. Это навязывание федеративной модели выглядит сомнительным и диким, поскольку представить себе, что в XXI веке суверенному государству кто-то навязывает какое-то устройство - это удивляет. Федеративное устройство - это объединение регионов, которые были когда-то государствами или королевствами, а Украина - унитарное государство", - сказал Гройсман.