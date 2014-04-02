Томенко написал заявление о выходе из «Батькивщины»
09:27, 02 апреля 2014Политика
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Народный депутат Украины Николай Томенко написал заявление о выходе из партии «ВО «Батькивщина».
Томенко выходит из "Батькивщины"
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Томенко.
«Учитывая то, что партия «Батькивщина» реализовала свои главные цели - стала полноценной партией власти, а также добилась освобождения Юлии Тимошенко, - считаю возможным выйти из состава партии. Внепартийный статус даст возможность мне активнее сконцентрироваться на парламентской и общественной деятельности», - говорится в заявлении Томенко.
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Депутат также проинформировал, что его выход из партии не связан с баллотированием в президенты Украины, на должность городского председателя Киева или иные выборные должности на предстоящих выборах.
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