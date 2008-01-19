Тимошенко успокаивает относительно референдума по НАТО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься исключительно на всеукраинском референдуме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

„Решение о вступлении Украины в НАТО как систему коллективной безопасности может приниматься исключительно народом Украины на общенациональном референдуме”, - сказала глава правительства.

В пресс-службе отметили, что именно такая содержательная поправка была внесена Ю.ТИМОШЕНКО в письмо на имя Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. При этом глава правительства напомнила, что именно такой подход к построению отношений с НАТО „давно и открыто” зафиксирован в коалиционном соглашении фракций БЮТ и НУ-НС и, соответственно, в проекте Программы деятельности правительства „Украинский прорыв”.

Премьер-министр Украины заявила, что „целостность страны, единство народа, покой людей та гармония – превыше всего, потому люди должны знать, что настолько важное решение, как вступление в НАТО, власть не примет, не посоветовавшись с ними, и, когда этот вопрос появится в повестке дня, народ скажет свое окончательное слово на всеукраинском референдуме”.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Вместе с тем, 18 января фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады Украины, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись из-под письма к Генсекретарю НАТО.