Турчинов уволил в запас призванных из Крыма военных

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ об увольнении в запас военнослужащих и курсантов, призванных на службу и учебу военкоматами из Крыма.

Текст указа от 31 марта обнародован сегодня на президентском сайте.

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В документе говорится: «Освободить в течение апреля 2014 года в запас из Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной специальной службы транспорта военнослужащих (курсантов), которые призваны на срочную военную службу (учеба) военными комиссариатами из Автономной Республики Крым, города Севастополя и подали соответствующие рапорты».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.