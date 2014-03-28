Турчинов утвердил положение относительно управления Нацгвардией

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом, в частности, установлено, что командующий Национальной гвардией Украины пользуется в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины правами министра обороны Украины, которые предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных силах Украины, утвержденным указом президента Украины от 10 декабря 2008 года №1153.

Читайте такжеТурчинов заявил, что попытка штурма Рады "Правым сектором" организована Россией

Данным указом Турчинов признал утратившими действие несколько указов президента.