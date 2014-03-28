Турчинов утвердил положение относительно управления Нацгвардией
20:09, 28 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом утвердил Положение о главном органе военного управления Национальной гвардии Украины.
Александр Турчинов
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документом, в частности, установлено, что командующий Национальной гвардией Украины пользуется в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины правами министра обороны Украины, которые предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных силах Украины, утвержденным указом президента Украины от 10 декабря 2008 года №1153.
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Данным указом Турчинов признал утратившими действие несколько указов президента.
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