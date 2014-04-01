Войска НАТО и ЕС получили допуск на международные учения в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон “О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2014 году для участия в учениях”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 235 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно документу, ВР одобрила решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2014 году для участия в украинско-польских учениях авиационных подразделений на уровне эскадрилий; украинско-польских учениях подразделений военной полиции "Правопорядок-2014"; украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2014"; украинско-польских учениях авиационных подразделений "Безопасное небо-2014"; украинско-американских учениях "Си Бриз – 2014"; многонациональных учениях "Светлая лавина – 2014"; многонациональных учениях горно-пехотных подразделений "Карпаты-2014"; украинско-молдавско-румынских учениях механизированных подразделений "Юг-2014".

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Данным законом утвержден План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях вне пределов Украины в 2014 году.

В соответствии с законом, предусмотрено допустить в 2014 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств:

Республики Польша (до 70 военнослужащих, до 5 самолетов) сроком до 7 суток в мае – октябре в рамках украинско-польских учений авиационных подразделений на уровне эскадрилий;

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Республики Польша (до 50 военнослужащих со снаряжением и стрелковым оружием) сроком до 7 суток в мае – ноябре в рамках украинско-польских учений подразделений военной полиции "Правопорядок – 2014";

Соединенных Штатов Америки, других государств – членов НАТО и стран – участниц программы "Партнерство во имя мира" (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов, до 10 вертолетов) сроком до 25 суток в июне – сентябре в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент – 2014";

Республики Польша (до 90 военнослужащих, до 7 самолетов) сроком до 14 суток в июле – октябре в рамках украинско-польских учений авиационных подразделений "Безопасное небо – 2014";

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Соединенных Штатов Америки, других государств – членов НАТО и стран – участниц программы "Партнерство во имя мира" (до 1800 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей, до 2 подводных лодок, до 12 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июле – октябре в рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2014";

Словацкой Республики, Румынии и Венгрии (до 100 военнослужащих со снаряжением и военной техникой) сроком до 7 суток в августе – октябре в рамках многонациональных учений "Светлая лавина – 2014";

Республики Польша и Венгрии (до 30 военнослужащих со снаряжением и стрелковым оружием) сроком до 7 суток в сентябре – октябре в рамках многонациональных учений горно-пехотных подразделений "Карпаты – 2014";

Республики Молдова и Румынии (до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 7 суток в сентябре – октябре в рамках украинско-молдавско-румынских учений механизированных подразделений "Юг – 2014".