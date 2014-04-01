Из "Днепра" вынесли пораненного
В понедельник вечером, около 23:35, из отеля "Днепр" на руках вынесли раненого.
Об этом с места события сообщил корреспондент "Украинской правды".
Раненый был одет в камуфляж. Кто он, пока неизвестно.
Милиция окружила отель "Днепр", где находится штаб "Правого сектора". Представители милиции проводят в отеле следственные действия. Штурмовать "Днепр" якобы не собираются.
Как известно, в понедельник вечером на Крещатике произошла стрельба. Милиция задержала подозреваемого. Им оказался активист "Правого сектора".
По данным сотника Майдана Анатолия Ведмидя, произошел конфликт участника "Правого сектора" и активиста Самообороны Майдана. По словам Ведмидя, во время конфликта один из них выхватил пистолет, второй - газовый баллончик и брызнул ему в лицо. Второй начал стрелять.
По данным столичной милиции, в результате стрельбы пострадали три человека - 1958, 1995 и 1990 годов рождения. Двое из них - из Киева и Киевской области, один - из Крыма. Они получили ранения голени, грудной клетки и поясницы.
Среди раненых был первый заместитель председателя КГГА Богдан Дубас, который якобы оказался на месте происшествия случайно. Чиновнику оказали медицинскую помощь и отпустили. Еще двое раненых находятся в больнице.
Глава МВД Аваков уточнил, что ранение в грудную клетку получил боец третьей сотни Александр Левкуша, которому на момент написания сообщения делали операцию.
"Ранение тяжелейшее. Три пулевых ранения. Пробиты оба легких. Пуля в животе. Большая потеря крови", - отметил министр.