Москва хочет участвовать в украинской миссии ОБСЕ, чтобы "разобраться в ситуации"
15:22, 31 марта 2014Политика
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Кремль хочет включить в миссию ОБСЕ в Украине своих экспертов.
Москва хочет принять участие в миссии ОБСЕ / REUTERS
Москва предложила включить в миссию ОБСЕ в Украине своих экспертов. Об этом заявил журналистам статс-секретарь - заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает ИТАР-ТАСС.
"Все согласились, что этой миссии надо дать шанс, в ее состав мы предложили своих экспертов", - сказал Карасин.
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"ОБСЕ играет значимую роль в том, чтобы изучить ситуацию, обсудить ее, предложить какие-то сценарии, - сказал он. "Мы надеемся, что это будет важная, позитивная работа", - отметил дипломат.
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