Россия назвала "дипломатической наглостью" призыв отправить миссию ОБСЕ в Крым

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал полной дипломатической несостоятельностью требования Запада отправить наблюдателей от миссии ОБСЕ в Украине в Крым, передает РИА Новости.

"Можно не принимать решения Российской Федерации, которые были сделаны в ответ на волеизъявление крымчан... Но не понимать реальной политики... говорить нам "хорошо, несмотря на то что было сказано устами президента, давайте напишем, что миссия поедет в Украину, включая Крым" - это дипломатическая наглость или полная дипломатическая несостоятельность", - заявил Лавров в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

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Министр напомнил, что Россия была готова направить миссию ОБСЕ за неделю до того, как было принято итоговое решение.

"Однако наши партнеры с необъяснимым упорством, так как к тому времени все всем было понятно, требовали, чтобы мы в миссию ОБСЕ обязательно включили посещение Крыма как части Украины", - заявил Лавров.