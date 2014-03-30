Украинская власть должна объявить полную мобилизацию - экс-судья международного трибунала

Председатель Комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине, доктор юридических наук, профессор, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (2002-2005 гг) Владимир Василенко считает, что власти Украины должны объявить полную мобилизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Василенко сказал со сцены Майдана Незалежности во время траурного вече.

«Сегодня российский агрессор продолжает накапливать вооруженные силы у границ Украины, украинская власть в дополнение к уже принятым мерам должно объявить полную мобилизацию, начать создание народного ополчения и партизанских отрядов, а главное - уже сейчас публично отдать Вооруженным Силам Украины приказ немедленно применять вооруженную силу, в случае вторжения российского агрессора на материковую Украину», - сказал он.

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На это участники вече начали одобрительно аплодировать и профессор отметил, что воспринимает это как обращение и требование к украинской власти.

Справка УНИАН. Комиссия по расследованию нарушений прав человека в Украине создана 27 января 2014 Ее деятельность направлена на расследование нарушений прав человека при реализации гражданами права на мирные собрания, начиная с 30 ноября 2013 г.