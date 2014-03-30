В Киеве проходит траурное Вече (онлайн-трансляция)

На Майдане Незалежности минутой молчания началось траурное Вече по погибшим митингующим.

Как передает корреспондент УНИАН, минута молчания по Небесной сотней наступила после того, как со сцены прозвучал гимн Украины.

Сейчас на сцене выступает священнослужитель.

Читайте такжеРуслана: Если Турчинов и Яценюк не услышат Майдан, то у них будут проблемы

В то же время по всему центру Киева, в частности на улице Институтской, которую предлагается переименовать в улицу Небесной сотни, возлагают цветы.

На Майдане собралось несколько тысяч людей, количество участников вече продолжает расти.