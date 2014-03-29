Порошенко подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
16:18, 29 марта 2014Политика
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Народный депутат Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая.
Порошенко идет в президенты
Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко принес полный пакет документов, вместе с теми, которые удостоверяют внесение им денежного залога в размере 2,5 млн грн.
Документы Порошенко пришел подавать в ЦИК в сопровождении жены и сына.
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