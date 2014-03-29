Апелляционный суд признал законным содержание под стражей экс-главы «Нафтогаза»



Такое решение вынесла коллегия судей, сообщают украинские информагентства. Суд также отказался изменить размер залога и оставил его на уровне 1,5 миллиарда гривен.

Суд отклонил апелляцию защиты подозреваемого и оставил в силе решение Печерского районного суда Киева.

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Защита бывшего председателя правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина просит Генеральную прокуратуру расследовать давление на суд со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова.

Бакулина задержали 21 марта вечером по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 23 марта суд решил избрать меру пресечения в виде ареста, который может быть заменен залогом в размере 1,5 миллиарда гривен.