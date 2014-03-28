Судьи ВСУ призывают депутатов не спешить с принятием закона о восстановлении доверия к судам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо-обращение сегодня на брифинге в Киеве обнародовал экс-председатель ВСУ, председатель Совета судей Украины Василий Онопенко.

Как отмечается в документе, на сегодняшний день в возобновлении доверия к судебной власти одинаково заинтересованы как общество, так и сама судебная власть.

Однако судьи отмечают, что возобновление доверия к суду должно происходить с соблюдением международных стандартов в области прав и свобод человека и независимости судебной власти, а также способом, предусмотренным Конституцией Украины и действующим законодательством.Читайте такжеВР приняла в первом чтении законопроект о восстановлении доверия к судьям

В то же время, авторы документа обращают внимание, что для реализации этой цели законопроектом предлагается создать непредусмотренный Конституцией Украины чрезвычайный орган - временную специальную комиссию судей, на которую будут возлагаться полномочия по осуществлению проверки решений судей. Однако анализ содержания проверки позволяет сделать однозначный вывод - будут проверяться лишь те решения, которые имеют четко выраженную политическую окраску.

Таким образом, отмечают судьи ВСУ, в сущности, речь идет не об обновлении судебной власти и возобновлении доверия к ней, а об увольнении судей, которые рассматривали дела, связанные с событиями, происходившими в Украине в ноябре 2013 года.

Продолжая тему, судьи обращают внимание на то, что увольнение судей с нарушением международных стандартов и неконституционным способом является откровенным посягательством на независимость судебной власти, нарушением основополагающих прав и свобод человека, что недопустимо в демократическом обществе.Читайте такжеВерховная Рада выбрала судей КС и приняла их присягу

По убеждению судей ВСУ, обновление судебной власти таким способом еще больше обострит ситуацию в стране, снизит уровень доверия граждан к власти и разрушит основы независимости судебной власти.

Авторы заявления призывают ВР “не предпринимать поспешных шагов и воздержаться от принятия этого законопроекта”.

Комментируя это заявление, Онопенко от себя добавил, что выносить на голосование предложенный законопроект целесообразно лишь после получения заключения Венецианской комиссии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 марта, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о возобновлении доверия к судебной системе Украины (№4378-1).

Также депутаты поддержали предложение о сокращенных сроках подготовки этого законопроекта ко второму чтению.

Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект определяет правовые и организационные принципы проведения специальной проверки судей судов общей юрисдикции с целью повышения авторитета судебной власти в Украине и доверия граждан к судебной ветви власти, возобновления законности и справедливости.