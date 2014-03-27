ВР упростила доступ к публичной информации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали около 235 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью закона, которым внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и в 53 закона Украины, является приведение некоторых законодательных актов Украины в соответствие с законами "Об информации" и "О доступе к публичной информации".