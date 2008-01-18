Крымские коммунисты пугают Тимошенко, что у нее нога будет гореть

Крымские коммунисты не пустят премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Крым, если не будут приняты меры для отмены в школах автономии тестирования на украинском языке. Об этом сегодня в Симферополе заявил журналистам лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ.

Л.ГРАЧ считает, что в Крыму проблему тестирования на украинском языке можно снять одним путем – «дать возможность объективно проверить свои знания по тестам на русском языке тем детям, которые учились в русских условиях в широком смысле и по-русски мыслят».

«Если Тимошенко не снимет проблему тестирования на украинском языке в Крыму, пусть она не собирается в Крым, мы ее просто не пустим. Мы уже имеем опыт, показали, как Екатерина ЧУМАЧЕНКО может выезжать из «Артека» по околицам, и для нее быстро асфальтируют кусочек дорожки. Так будет и с ТИМОШЕНКО, будет нога гореть. Потому что дальше наплевательского отношения к русской сути Крыма, к детям и родителям, невозможно терпеть, и мы терпеть не будем», – заявил Л.ГРАЧ.