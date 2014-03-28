Россия активизировала полеты военно-транспортной авиации возле Украины - СМИ

Об этом сообщает Думская.net.

Задействовано не меньше пяти десятков самолетов.

Кроме обычных Ил-76, Ан-72, Ан-26, наблюдатели отмечают полеты возле украинских границ "ветеранов" - гигантских Ан-22 "Антей", базирующихся в Твери (их у России семь штук).

В Ростове-на-Дону специалисты зафиксировали несколько посадок старейшего транспортника России - Ил-18 с бортовым RA-75516 (первый полет совершил в 1963). Этот борт относится к 8-й авиационной дивизии особого назначения (АДОН), которая выполняет "специальные задания правительства".