Россия активизировала полеты военно-транспортной авиации возле Украины - СМИ
05:14, 28 марта 2014Политика
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В непосредственной близости от границ Украины с середины марта фиксируется резкая активизация полетов военно-транспортной авиации ВВС Российской Федерации.
Россия активизировала полеты военно-транспортной авиации возле Украины / Думская.net
Об этом сообщает Думская.net.
Задействовано не меньше пяти десятков самолетов.
Кроме обычных Ил-76, Ан-72, Ан-26, наблюдатели отмечают полеты возле украинских границ "ветеранов" - гигантских Ан-22 "Антей", базирующихся в Твери (их у России семь штук).
В Ростове-на-Дону специалисты зафиксировали несколько посадок старейшего транспортника России - Ил-18 с бортовым RA-75516 (первый полет совершил в 1963). Этот борт относится к 8-й авиационной дивизии особого назначения (АДОН), которая выполняет "специальные задания правительства".
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