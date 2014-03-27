Митинг "Правого сектора" под ВР завершается

Митинг возле Верховной Рады Украины завершается.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга объявили о завершении акции на сегодня. Одновременно часть митингующих останется у здания парламента.

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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады около 1,5 тыс. человек очень плотно подошли к зданию - активисты " Правого сектора " требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, расследование гибели «Сашка Белого».

Народный депутат от группы «Суверенная европейская Украина» Олесь Доний отмечает, что завтра в парламенте планируется рассмотрение вопроса о создании ВСК по расследованию гибели Александра Музычка.