Митинг "Правого сектора" под ВР завершается
22:15, 27 марта 2014Политика
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Одновременно часть митингующих останется у здания парламента.
Митинг "Правого сектора" под ВР завершается / Oleksandr Arhat / twitter.com
Митинг возле Верховной Рады Украины завершается.
Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга объявили о завершении акции на сегодня. Одновременно часть митингующих останется у здания парламента.
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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады около 1,5 тыс. человек очень плотно подошли к зданию - активисты " Правого сектора " требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, расследование гибели «Сашка Белого».
Народный депутат от группы «Суверенная европейская Украина» Олесь Доний отмечает, что завтра в парламенте планируется рассмотрение вопроса о создании ВСК по расследованию гибели Александра Музычка.
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