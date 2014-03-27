Политика России по аннексии Крыма полностью провалилась в ООН - МИД

Резолюция Генассамблеи ООН засвидетельствовала беспрецедентный уровень поддержки территориальной целостности Украины, пишет Украинская правда.

Об этом в комментарии изданию заявил руководитель департамента информполитики МИД Евгений Перебийнис.

"Мы абсолютно довольны такими результатами. Это беспрецедентное решение ООН. Всего 11 государств против - это очень мощный результат", - сказал Перебейнис.

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По его словам, голосование на Генассамблее "показало полный провал политики России, направленной на аннексию Крыма".

Перебийнис пояснил, что хоть решение Генассамблеи не имеет обязывающей силы, но оно станет "основой для каких-либо дальнейших действий Украины на международной арене".

Представитель МИД рассказал, что это решение будет использовано "как в международно-правовых действиях Украины, то есть в судах", так и на международной политические арене.

"Это резолюция крупнейшей в мире международной организации, на которую будут ссылаться и все остальные международные организации", - сказал Перебийнис.

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"Будут и дальнейшие шаги. Уже в пятницу будет заседать Совет Безопасности ООН", - сообщил он.

Как известно, в четверг Генассамблея ООН поддержала резолюцию о непризнании крымского референдума и поддержки территориальной целостности Украины.

Против данной резолюции проголосовали лишь 11 стран: Россия и ее "партнеры" Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве, Венесуэла.