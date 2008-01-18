Ющенко отдал Богатыревой своего советника
14:28, 18 января 2008Политика
1948
Указы – на сайте Президента
Сегодня Виктор Ющенко своими указами освободил Гавриша Степана Богдановича от должности советника Президента Украины. И сразу же назначил его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой.
Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте Президента.
Напомним, что в ноябре 2007 года Степан Гавриш, комментируя вероятность назначения Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, заявил, что это повлечет глубинный системный кризис во власти, что в свою очередь вынудит Ющенко как политического менеджера “искать пути к консолидации” и стабильной конфигурации политических сил во власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter