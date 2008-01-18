Ющенко отдал Богатыревой своего советника

Сегодня Виктор Ющенко своими указами освободил Гавриша Степана Богдановича от должности советника Президента Украины. И сразу же назначил его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой.

Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте Президента.

Напомним, что в ноябре 2007 года Степан Гавриш, комментируя вероятность назначения Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, заявил, что это повлечет глубинный системный кризис во власти, что в свою очередь вынудит Ющенко как политического менеджера “искать пути к консолидации” и стабильной конфигурации политических сил во власти.