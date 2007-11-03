Советник Ющенко прочит кризис власти из-за карьеры Тимошенко

Советник президента Степан Гавриш прогнозирует глубокий системный кризис в случае назначения Юлии Тимошенко на пост премьер-министра.

Такое мнение он выразил в эфире "5 канала" в пятницу, сообщает Украинская правда.

По словам Гавриша, на сегодня вопрос о премьерстве Тимошенко сложный и резонансный.

"До сих пор нет ответа на вопрос, будет ли достаточное количество союзников, чтобы удовлетворить коалицию в рамках 228 голосов. Даже и эта численность коалиции недостаточная для прогнозирования стабильной правительственно-коалиционной программной позиции Тимошенко в будущем периоде", - сказал Гавриш.

"Если учесть то, что Тимошенко находится сейчас в пике своей политической карьеры - мы можем ожидать достаточно глубокого системного кризиса", - подчеркнул он.

Советник президента отметил, что Ющенко будет делать все, чтобы кризис не состоялся.

"Президент будет делать все, для того чтобы кризиса не было, поскольку он сегодня играет ключевую роль политического менеджера по управлению кризисом, и поэтому он будет искать пути к консолидации к стабильному пакету", - отметил Гавриш.

Он также сказал, что Ющенко не может не учитывать ожидания в обществе видеть на посту премьера Тимошенко, а также понимает, что узкая коалиция, только демократических оранжевых сил недостаточна для длительной стабильности, и пытается найти вариант широкого соучастия с другими политическими силами.