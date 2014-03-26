Мамчур: 3,5 дня меня пытались заставить предать Украину

Полковник уже находится на контролируемой украинскими войсками территории, рассказал журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

"Только что говорил по телефону с полковником Юлием Мамчуром через 20 минут, после того, как он оказался на территории, контролируемой украинскими войсками. Связаться помог замглавы АП Андрей Сенченко - куратор Крыма в украинской власти", - написал он.

"Полковник сказал: "3,5 дня меня держали в одиночной камере. Первый день со мной постоянно разговаривали неизвестные российские военные - пытались убедить изменить воинской присяге народу Украины, перейти на службу в российскую армию.

Затем было просто психологическое давление - не давали спать, стучали прикладами по двери. Самочувствие хорошее, настроение боевое. Что буду делать дальше? Вначале приму душ, потом буду принимать решения. Слава Украине!", - написал Бутусов.

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Как известно, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Ворота в часть были проломлены с помощью БТРа. Источники утверждают, что во время штурма были слышны выстрелы, в штурме было задействовано не менее 6 единиц БТР-80.

Командира воинской части Мамчура похитили российские военные.

Позже стало известно, что Юлий Мамчур арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.

26 марта вечером Мамчура и других офицеров освободили и отправили на материк.