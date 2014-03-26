Дещица и Фюле согласовали дальнейшее взаимодействие для сохранения территориальной целостности Украины

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом шла речь во время их встречи сегодня в Киеве.

В ходе встречи стороны обсудили последнее развитие ситуации в Украине в контексте агрессии Российской Федерации в АР Крым.

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Кроме того, отмечая подписание 21 марта в Брюсселе политических положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, собеседники согласились относительно необходимости завершения в ближайшее время процесса заключения этого Соглашения в целом с целью начала его имплементации.

Фюле подчеркнул готовность Европейского Союза оказывать максимальную поддержку Украине во внедрении системных общественно-политических и социально-экономических реформ.

В контексте обсуждения перспектив введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины Дещица информировал еврокомиссара о прогрессе, достигнутом Украиной в выполнении Плана действий по либерализации визового режима, в частности одобрении правительством ряда законодательных и нормативных актов, отмечается в сообщении.