Дещица и Фюле согласовали дальнейшее взаимодействие для сохранения территориальной целостности Украины
И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле согласовали направления дальнейшего взаимодействия между Украиной и Европейским Союзом с целью сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.
.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом шла речь во время их встречи сегодня в Киеве.
В ходе встречи стороны обсудили последнее развитие ситуации в Украине в контексте агрессии Российской Федерации в АР Крым.
Читайте такжеУ Украины нет времени на «медовый месяц» в отношениях с ЕС - еврокомиссар
Кроме того, отмечая подписание 21 марта в Брюсселе политических положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, собеседники согласились относительно необходимости завершения в ближайшее время процесса заключения этого Соглашения в целом с целью начала его имплементации.
Фюле подчеркнул готовность Европейского Союза оказывать максимальную поддержку Украине во внедрении системных общественно-политических и социально-экономических реформ.
В контексте обсуждения перспектив введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины Дещица информировал еврокомиссара о прогрессе, достигнутом Украиной в выполнении Плана действий по либерализации визового режима, в частности одобрении правительством ряда законодательных и нормативных актов, отмечается в сообщении.