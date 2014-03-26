Власть обещает свободную торговлю с ЕС уже в конце апреля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий во время встречи с представителями Европейской Комиссии, прибывшими в Киев для консультаций с властями.

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«Ориентировочно торговые преференции (для отечественных экспортеров - УНИАН) должны вступить в силу для украинской стороны в конце апреля - начале мая текущего года и будут действовать до 1 ноября. В этой связи ЕС призвал ускорить процесс подписания и ратификации всего текста Соглашения об ассоциации до упомянутого срока», – цитирует Пятницкого пресс-служба.

Как уточнили в Минэкономразвития, торговые упрощения будут оформлены в виде автономных торговых преференций (АТП), которые Евросоюз в одностороннем порядке предоставит Украине в соответствии с положениями по организации зоны свободной торговли Украина-ЕС. Для этого необходима активизация административного сотрудничества с украинскими таможенными органами и Торгово-промышленной палатой Украины в сфере выдачи сертификатов о происхождении товаров в соответствии с требованиями ЕС, а также имплементация ветеринарных и фитосанитарных норм ЕС, что позволит снять ограничения для экспорта зерновых, мяса птицы, яиц и других сельскохозяйственных товаров отечественного производства.

Как подчеркнули в министерстве со ссылкой на представителей Еврокомиссии, товарам из Крыма такие преференции не будут предоставлены.

Кроме того, ЕС ожидает от Украины урегулирования вопросов утилизационного сбора на импортные автомобили, требований относительно местной составляющей «зеленой» электроэнергии и пересмотра тарифных обязательств Украины в рамках ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и с совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее к многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов президента Украины 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост со вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.