Лавров удивлен подписанием Ассоциации Украины с ЕС

Глава российского МИДа выразил удивление тем, что Киев подписал политическую часть соглашения до формирования новых органов власти в результате досрочных президентских выборов, которые должны пройти 25 мая, и конституционной реформы, сообщает Полит.ру.

По мнению главы российской дипломатии, подписание подобного документа полностью легитимными властями было бы более этичным шагом.

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Одновременно с этим глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом — внутреннее дело Украины.

21 марта в Брюсселе главы 28 стран Евросоюза, руководители ЕС и премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписали политическую часть соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной.