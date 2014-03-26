Оккупанты отпускают захваченных в Крыму в плен офицеров и одного генерала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Турчинов напомнил, что во время последних штурмов и провокаций против украинских военных были незаконно захвачены генерал-майор Игорь Воронченко, полковник Юлий Мамчур, а также комбат морской пехоты Дмитрий Делятицкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев.

“Благодаря принятым нами мерам прямо сейчас происходит их освобождение. И я очень надеюсь, что уже завтра мы сможем их увидеть в Киеве”, - сказал Турчинов.

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Он также прибавил, что все офицеры, безусловно, будут награждены за мужество и повышены по службе.