Оккупанты отпускают захваченных в Крыму в плен офицеров и одного генерала
18:50, 26 марта 2014Политика
1 0
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Туричнов заявляет, что благодаря принятым украинской стороной мерам происходит освобождение заложников в Крыму.
Захватчики отпускают плененного Мамчура / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Турчинов напомнил, что во время последних штурмов и провокаций против украинских военных были незаконно захвачены генерал-майор Игорь Воронченко, полковник Юлий Мамчур, а также комбат морской пехоты Дмитрий Делятицкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев.
“Благодаря принятым нами мерам прямо сейчас происходит их освобождение. И я очень надеюсь, что уже завтра мы сможем их увидеть в Киеве”, - сказал Турчинов.
Читайте такжеПолковник Мамчур остается в плену - жена
Он также прибавил, что все офицеры, безусловно, будут награждены за мужество и повышены по службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter