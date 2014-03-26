СМИ: Новая власть на грани раскола - Кличко поднял бунт против Турчинова

Об этом пишет в своей статье «Тимошенко VS Кличко: огонь на поражение» издание Insider.

Как утверждает издание, УДАРовцы уже открыто обвиняют Турчинова и "Батькивщину" в монополизации власти, сдаче Крыма и жалуются, что лишены возможности влиять на решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Кризис отношений" вчерашних оппозиционеров вырвался наружу на согласительном совете в понедельник. Кличко вступил в перепалку с Турчиновым, после чего демонстративно ушел с согласительного совета и до его окончания сидел на подоконнике в кулуарах парламента. Тем временем на заседании накалялись страсти.

"Нужно говорить прямо, мы не потеряли Крым. Мы его сдали", - сказал Валерий Пацкан, нардеп от УДАРа.

Турчинов всерьез разволновался и, отвечая Пацкану, перепутал его с Артуром Палатным, еще одним УДАРовцем, который сидел неподалеку.

- Подбирайте слова. Я прошу, обращайтесь в прокуратуру относительно (сдачи Крыма, – INSIDER). Всех посадим, – раздраженно сказал спикер.

Эта словесная перепалка стала фактически первой публичной ссорой двух политических сил. До этого о том, что в отношениях между членами коалиции присутсвует глубокая антипатия, предпочитали говорить только в неофициальных беседах.

Во вторник страсти в Раде продолжали накаляться. Виталий Кличко в своем выступлении вновь начал критиковать Турчинова. Лидер УДАРа обвинил власть в бездействии во время оккупации россиянами Крыма, опять посетовал, что решения на заседаниях СНБО принимаются непублично и, наконец, потребовал отставки Тенюха, хотя еще час назад УДАРовцы не проголосовали за это решение.

"Если так будет продолжаться и впредь, мы можем поднять вопрос об отставке главы Верховной Рады", - пригрозил напоследок лидер УДАРа.

Вскоре после этого спикер объявил перерыв для совещания глав фракций. Пока в кабинете спикера шло совещание, депутаты в кулуарах парламента обсуждали последние события.

"Турчинов и компания даже не сообщают нам о том, что собираются делать, какие меры, законы будут приниматься, кого будут назначать на должности", - возмущался в неофициальном разговоре с INSIDER один из УДАРовцев.

УДАРовцы жалуются, что "Батькивщина" сейчас фактически монополизировала власть, и они не понимают, что происходит на заседаниях СНБО.

"Крым – это только начало, и явно будут попытки захватить восточные регионы. Если решения будут приниматься закрыто, не принимая во внимание мнения других политических сил, а ответственность в итоге нести все…, то зачем тогда вообще говорить о сотрудничестве. Мы сейчас должны предупредить федерализацию, сделать все, чтобы РФ не реализовала свой план", - говорил УДАРовец Валерий Пацкан.

В свою очередь, его коллега Владимир Куренной рассказывал, что фракция Кличко настаивала - в состав СНБО нужно ввести профессионалов в вопросах национальной безпасности и обороны. В частности, Евгения Марчука (экс-глава СБУ) и Владимира Горбулина (глава СНБО времен Леонида Кучмы). "Потому что сейчас компетентность некоторых членов этого органа вызывает вопросы", - сказал Куренной. По его словам, пока что Турчинов не рассматривал идею расширения состава СНБО.

У соратников Тимошенко своя правда. "О каких ограничениях может идти речь? Какие должности мы им не даем? Вот они забрали должность в Запорожье и что? Кого они там поставили - человека, который даже к партии никакого отношения не имел", - возмущался и. о. главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Не на диктофон в "Батькивщине" возмущаются, что УДАР получил свои квоты, но отдал или продал их непартийным людям. "На прошлой неделе они требовали должность главного санврача и главу фитосанитарной службы. В условиях войны в Крыму это очень актуальные должности. Они же просто хотят сесть на самые коррупционные потоки", - заявил собеседник в "Батькивщине".

Соратники как Кличко, так и Тимошенко признают, что суть "войны" сводится к грядущим выборам. "Тимошенко и Турчинов, по сути, сейчас взяли на вооружение методы "регионалов". Они не только с нами не считаются, но еще и пытаются развалить нашу фракцию. Давят на депутатов. Вот у меня на выходных обыск был. Предлагают нам должности, не обсуждая это с Кличко. Разве что деньги не предлагают", - пожаловался в неофициальной беседе с INSIDER еще один нардеп от УДАРа.

Он считает, что сейчас "Батькивщина" делает все, чтобы убрать Виталия Кличко с президентской гонки. Причем не просто испортить поддержку, а заставить его отказаться от выборов.